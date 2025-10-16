الجمعة 17 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على عاطل يرتدي نقابا ويتحرش بالسيدات داخل مستشفى أبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل يرتدي نقابا حريمي لاتهامه بالتحرش بالسيدات داخل مستشفى أبو النمرس.

 

عاطل يرتدي نقاب حريمي داخل مستشفى أبو النمرس

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من مستشفى أبو النمرس يفيد بضبط شخص مرتدي نقابا تحرش بالسيدات داخل عيادة الأسنان بالمستشفى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين أنه عاطل يرتدي نقاب حريمي تسلل إلى داخل المستشفى وقام بالتحرش بالسيدات، وتمكن أمن الإداري بالمستشفى من التحفظ عليه.

 

وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مستشفى أبو النمرس عاطل يرتدي نقاب حريمى عاطل يرتدي نقاب حريمى داخل مستشفى أبو النمرس أبو النمرس مديرية أمن الجيزة

