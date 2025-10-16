الداخلية تكشف حقيقة فيديو لشخص يجبر الباعة على دفع إتاوات ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أهالي محافظة بني سويف من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وتهديد الباعة بأحد الأسواق بسلاح أبيض لإجبارهم على دفع إتاوات، وتبين انها مشاجرة لمحاولته منعه من وضع عربة خضراوات أمام المحل الخاص به.

شخص يمارس البلطجة على الباعة ببنى سويف

رصدت وزارة الداخلية فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أهالي محافظة بنى سويف من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وتهديد الباعة بأحد الأسواق بسلاح أبيض لإجبارهم على دفع إتاوات.



وبالفحص تبين أن مركز شرطة بنى سويف تلقي بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم "مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم") بتضرره من "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" (بائع متجول) لقيامه بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها، وذلك لمحاولته منعه من وضع عربة خضراوات أمام المحل الخاص به الكائن بدائرة القسم.



وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدي.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. ولم تُفسر التحريات عن صحة تهديده للباعة لإجبارهم على دفع إتاوات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

