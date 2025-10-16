الجمعة 17 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على المتهم بحمل سلاح أبيض والتلويح به في المعادي

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص لقيامة بحمل سلاح أبيض والتلويح به والتلفظ بعبارات خارجة في منطقة المعادي.

 

فيديو لشخص يحمل سلاح أبيض بالمعادي

 رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض ويقوم بالتلويح به والتلفظ بعبارات خارجة بالقاهرة. 


وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة).

 

وبمواجهته أقر بأن المقطع المشار إليه تم تصويره ونشره منذ عام تقريبًا من قبل نجلى شقيقته بسبب خلافات بينهم حول ملكية شقة سكنية، ونفى علمه بإعادة نشره مرة أخرى.

 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية