الجمعة 17 أكتوبر 2025
المشدد 7 سنوات للمتهم المتسبب في وفاة فتاة بحقنة فيلر بالتجمع

محكمة، فيتو
 قضت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس بمعاقبة الصيدلي المتهم بالتسبب في وفاة فتاة، إثر حقنها بمادة "فيلر"  في عيادة تجميل غير مرخصة بمنطقة التجمع الخامس بالسجن المشدد 7 سنوات. 


وقالت الشاهدة “م.ع" وهي مسؤولة الحجوزات بمركز التجميل إن المركز يدار من خلال مجموعة من الأطباء، إنها كانت لا تعلم تخصص كل طبيب منهم، وأن هناك واقعة مماثلة لواقعة وفاة الفتاة، حيث حضر رجل إلى العيادة لإزالة الزوائد الجلدية ومن ثم سقط مغشي عليه وفقد وعيه ومن بعدها تم تغيير الطبيبة المتسببة بالواقعة وحضر طبيب آخر للكشف على الرجل وغادرت الطبيبة في ذات اليوم المركز وتم إنهاء عملها.

وكشفت تحقيقات النيابة والأجهزة الأمنية أن المتهم ليس طبيبًا بل صيدليًّا، ويقوم بحقن الفيلر والبوتوكس دون ترخيص، كما كشفت التحقيقات أن العيادة غير مرخصة، وتستخدم مواد مجهولة المصدر وتم ضبط شهادات مزورة داخل العيادة، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية.

وأشارت التحقيقات أن الفتيات والسيدات كن يترددن على المتهم لعلاج بشرتهن وعمل جلسات تجميلية وحقن الفيلر والبوتوكس.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها توجهت إلى عيادة المتهم لحقن فيلر في شفاهها وكونه غير مختص فأخطأ طبيًّا وأصاب الفتاة بغرغرينا وتسمم في الدم توفيت على إثره.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوفاة فتاة بعد حقنها بمادة مجهولة داخل إحدى العيادات التجميلية بمنطقة التجمع الخامس.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبعمل التحريات تبين أن الطبيب صاحب العيادة منتحل صفة وليس طبيب ويقوم بمزاولة نشاط بدون ترخيص كما زور شهادات صحية وطبية.

