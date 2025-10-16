إحالة معلم للتحقيق وفصل طلاب لاستخدام المحمول في طابور الصباح بمدارس قنا

اتخذ هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا قرارات رادعة عقب زيارته المفاجئة لمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين و حضوره طابور الصباح وتحية العلم بالمدرسة في حضور أشرف سعد مدير عام الادارة ومنصور زكي مدير المدرسة.

إحالة معلمين للتحقيق في قنا



حيث قرر الوكيل إحالة أحد معلمي المدرسة إلى التحقيق لاستخدامه المحمول في طابور الصباح، ونبه على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حيازة الهاتف المحمول واستخدامه من قبل بعض الطلاب.



كذلك لفت إلى عدم التهاون في فصل متجاوزي نسب الغياب المقرر من طلاب الصفوف الثلاثة بالمدرسة والتطبيق الحازم للائحة الانضباط فيما يتعلق بالزي العسكري وحلاقة الشعر والحضور المبكر والالتزام بالتعليمات المدرسية.



تابع الوكيل انتظام الجدول المدرسي بفصول المدرسة التي تمثل أحد أكبر مدارس المديرية نظرا لأنها تضم ١٩٠٠ طالب في ٤١ فصلا دراسيا، وتأكد من تحضير الدروس وتصحيح التقييمات وتوزيع الأنصبة وإعلان الجدول وقائمة الفصل ونظافة الجدران وتوافر عناصر الأمن والسلامة.



فيما وجه مدير تعليم قنا إلى اضطلاع إدارة المدرسة والتربية الرياضية بدورهم في انتظام الطابور وأداء النشيد الوطني بحماس يتفق وما تؤسس له المدارس العسكرية في نفوس الطلاب من عقيدة وولاء وانتماء.

وفي نفس السياق تفقد الوكيل ومدير إدارة قنا سير الدراسة بمدرسة الغوصة الابتدائية المشتركة بقرية الغوصة شمال مدينة قنا، وراجع درجة إتقان القراءة والكتابة لدى تلاميذ المدرسة وأكد تنفيذ الخطة العلاجية وتخصيص الحصة الرابعة من اليوم الدراسي لتحسين مستوى الضعاف منهم بحسب برنامج الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة وتكليفات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

