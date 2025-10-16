الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحب الأتوبيس في واقعة سقوط مسن بالدقهلية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على سائق أتوبيس ومساعده لقيامهما بمنع الحاج فوزي مزارع من الركوب، مما أدى إلى سقوطه أرضًا بالدقهلية.

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مساعد سائق أتوبيس بمنع مسن من الركوب مما أدى إلى سقوطه أرضًا بالدقهلية.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مزارع – سن 72- مقيم بالدقهلية).

وبسؤاله قرر أنه حال توجهه لمحل إقامته وخلال محاولته استقلال الأوتوبيس الظاهر بمقطع الفيديو، قام مساعد السائق بمنعه من الركوب مما أدى لسقوطه أرضًا.



وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الأوتوبيس"تابع لإحدى جمعيات نقل الركاب الخاصة" وقائده ومساعده، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم التحفظ على الأوتوبيس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائده ومساعده.

