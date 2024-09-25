الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

واعظات الأوقاف يشاركن في مبادرة "خلق عظيم" بعدد من مساجد بني سويف

واعظات الأوقاف يشاركن
واعظات الأوقاف يشاركن في مبادرة "خلق عظيم"

انطلقت قافلة واعظات الأوقاف بمديرية أوقاف بني سويف للمشاركة في مبادرة (خُلُقٌ عَظِيمٌ) بحضور الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني والدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف والشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة بالمديرية.

واعظات الأوقاف يشاركن في مبادرة "خلق عظيم"

وشارك في هذه القافلة عدد من واعظات وزارة الأوقاف بمحافظتي بني سويف والمنيا وهن: الواعظة هالة محمد ربيع، والواعظة فاطمة علي عمران، والواعظة همت مصطفى، والواعظة أسماء شحاته من مديرية أوقاف المنيا، والواعظة غادة عبد اللطيف، والواعظة سلوى الجندي، والواعظة إيمان مسعود، والواعظة هيام زكريا، والواعظة منيرة عبد الله، والواعظة أسماء ربيع، والواعظة شروق أحمد، والواعظة أسماء محمد، والواعظة سليمة نوح من مديرية أوقاف بني سويف، الواعظة وفاء عبد السلام، وذلك من مسجد عمر بن عبد العزيز ومجمع الجزيرة ومسجد أبو عجيزة بمديرية أوقاف بني سويف.

وأكدت الواعظات على قيمة الأخلاق وكيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على غرس هذه القيمة في قلوب أصحابه خاصة والأمة عامة، وأشرن إلى أن الله (عز وجل) قد امتدح نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم في خلقه فقال تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم).

وأشرن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن مضمون رسالته صلى الله عليه وسلم تتمثل في تقويم الأخلاق فقال صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، مؤكدات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا لا مثيل له في أخلاقه وأدبه وتواضعه صلى الله عليه وسلم فقد كان رحيما بالمؤمنين، السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة مقوله، والصدق والأمانة طبعه، والعفو والصفح خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والإسلام ملته صلى الله عليه وسلم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأوقاف الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني عمر بن عبد العزيز مديرية اوقاف بني سويف واعظات الأوقاف واعظات وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف خلق عظيم

مواد متعلقة

الأوقاف تعلن إطلاق الدورة الثانية للتعامل اللائق مع رواد المساجد

بعد لقائه مع البلشي، وزير الأوقاف: تدريب الأئمة على المهارات الإعلامية بنقابة الصحفيين

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

الزراعة تفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم 400% (فيديو)

حسام حسن يستقر على بديل أحمد حجازي في قائمة المنتخب بمعسكر أكتوبر

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

شاب يقتل حدادا بعد ضبطه بصحبة شقيقته داخل المنزل بأوسيم

تجنبا للحرب الشاملة، تفاصيل صفقة أمريكية فرنسية تشمل جبهتى لبنان وغزة

منوعات

المزيد

للمرة الثانية ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

المزيد

انفوجراف

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

خالد الجندي عن عمليات التجميل: بعضها فعل شيطاني واعتداء على بنيان الرب (فيديو)

شباب حول الرسول، أبو سفيان بن الحارث "سيد فتيان أَهل الجنة"

المزيد
الجريدة الرسمية