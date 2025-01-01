الأربعاء 01 يناير 2025
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محافظات

افتتاح "ملتقى أنشطة اليوم الواحد" بمركز شباب سوهاج

محافظ سوهاج يشهد
محافظ سوهاج يشهد فعاليات ملتقى أنشطة اليوم الواحد

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، فعاليات "ملتقى أنشطة اليوم الواحد" تحت شعار "مهرجان ليالي مراكز الشباب"، والذي أقيم بمركز شباب مدينة سوهاج، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، ومحمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

 

وقد تفقد محافظ سوهاج فعاليات الملتقى المتنوعة، والتي تضمنت مجموعة من الأنشطة والفعاليات، منها " ندوة تثقيفية عن مواجهة الشائعات وتأثيرها على المجتمع، ودوري معلوماتي ثقافي، وقافلة طبية، بالإضافة إلى بانوراما رياضية شملت مختلف الألعاب الرياضية والكشفية".

وأكد المحافظ على أهمية هذه المهرجانات الرياضية والترفيهية في تحصين الشباب ضد أخطار التطرف، والمغالاة باعتبارها الوعاء المناسب للاستفادة من طاقاتهم وتطلعاتهم.

وفي ختام الفعاليات، قام محافظ سوهاج بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الرياضية والأنشطة المختلفة التي أقيمت خلال الملتقى، مشيدًا بجهود المنظمين والمشاركين في إنجاح الحدث، وداعيًا إلى المزيد من المبادرات التي تعزز دور مراكز الشباب في تنمية قدرات أبنائنا الشباب وتطوير مهاراتهم.

 

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اشرف صبحي وزير الشباب الادارة المركزية لمراكز الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج زارة الشباب والرياضة مواجهه الشائعات وزير الشباب والرياضة

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