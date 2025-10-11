محافظة الجيزة تكشف ملابسات العثور على تمساح نيلي في حدائق الأهرام

أعلنت محافظة الجيزة أنه ورد بلاغ أمس الجمعة يفيد بالعثور على تمساح نيلي صغير الحجم أمام العقار رقم (٦٩ س) بمنطقة حدائق الأهرام، مشيرة إلى أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة كلف حي الهرم بالتعاون مع الجهات المعنية وسرعة التعامل مع البلاغ حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأضافت: على الفور انتقلت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة إلى محل الواقعة، حيث تم مقابلة المبلِّغ (و. م)، المقيم بالعقار محل البلاغ، والذي أفاد بأنه أثناء خروجه من العقار شاهد تمساحًا صغيرًا فقام بربط فكه بقطعة قماش ووضعه داخل غرفة مغلقة لحين وصول الجهات المختصة.

ملابسات العثور على تمساح نيلي صغير بحدائق الأهرام





وتابعت المحافظة: “بالفحص من قبل اللجنة المتواجدة بالموقع تبيّن أن التمساح نيلي صغير الحجم يبلغ طوله من ٩٠ إلى ١٠٠ سنتيمتر تقريبًا وقد تم السيطرة عليه من قبل الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة، والإدارة العامة للحماية المدنية (الإنقاذ البري)، وحي الهرم، ومديرية الطب البيطري، ونقابة العاملين بالصيد البري، وتم تكميم التمساح وتسليمه إلى وحدة الحياة البرية التابعة لوزارة البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار القواعد المنظمة للتعامل مع الكائنات البرية وحمايتها”.





وأكدت محافظة الجيزة أن الواقعة تمت السيطرة عليها بالكامل ولا تدعو للقلق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، مع متابعة الموقف لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث والتأكد من سلامة البيئة السكنية للمواطنين.

رسالة محافظة الجيزة للمواطنين



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين عدم تربية أو اقتناء أي حيوانات أو كائنات برية ذات طابعٍ مفترس داخل المنازل أو المناطق السكنية، لما تمثله من خطورةٍ على الأرواح والسلامة العامة، فضلًا عن مخالفتها للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.



كما دعت المحافظة إلى سرعة الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة أو مشاهدات لكائنات غير مألوفة عبر الخطوط الساخنة أو الجهات المختصة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين والبيئة المحيطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.