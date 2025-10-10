في اليوم العالمي للصحة النفسية، أكلات تحسن مزاجك وتقاوم الاكتئاب

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لـ الصحة النفسية، حيث يتم تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الصحة النفسية والتوعية بتأثيراتها على صحتنا العامة.

في ظل الظروف النفسية والضغوطات التي يمر بها الكثيرون، يصبح من الضروري الاهتمام بكيفية تحسين صحتنا النفسية والعقلية، والتي يمكن أن تتأثر بعدة عوامل، أبرزها التغذية.

في هذا السياق، تقول الدكتورة مرام عيسى، أخصائية التغذية العلاجية، إن التغذية تعد من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على صحتنا النفسية. وتضيف، "الغذاء ليس فقط مصدرًا للطاقة والفيتامينات، بل له دور فعال في تحسين المزاج وتقليل مشاعر القلق والاكتئاب، إذ إن بعض الأطعمة تعمل على تعزيز إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين، ما يساهم في تحسين الحالة النفسية."

أكلات تحافظ على سلامة الصحة النفسية

أطعمة تدعم الصحة النفسية

تؤكد الدكتورة مرام أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة نفسية جيدة، ومنها:

1. الأطعمة الغنية بالأوميجا 3: تعتبر الأحماض الدهنية أوميجا 3 من أفضل الأطعمة التي تعزز صحة الدماغ وتساعد في تحسين التواصل بين الخلايا العصبية. يمكن العثور عليها في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين، وكذلك في المكسرات وبذور الكتان والشيا.

2. الشيكولاتة الداكنة: تحتوي الشيكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد التي تساهم في تحسين المزاج وزيادة إنتاج هرمونات السعادة. إذ أن تناول قطعة صغيرة منها يوميًا يساعد على تقليل التوتر وتحسين التركيز.

3. الفواكه الغنية بفيتامين C: التوت، البرتقال، الفراولة، والكيوي من الفواكه المليئة بمضادات الأكسدة التي تحارب التوتر وتحسن الصحة النفسية من خلال تقليل مستويات الكورتيزول، هرمون التوتر، في الجسم.

4. البيض: مصدر غني بالبروتين وفيتامينات B12 وD، وهي ضرورية لصحة الدماغ والجهاز العصبي. يساهم البيض في إنتاج السيروتونين، ما يساعد في تعزيز التركيز والنشاط.

5. الخضروات الورقية الخضراء: السبانخ، الجرجير، والبروكلي هي مصادر ممتازة لحمض الفوليك والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لتحسين المزاج وتقليل مشاعر الإرهاق.

6. الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والكينوا، التي تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يساهم في استقرار المزاج والتقليل من التقلبات النفسية.

7. الزبادي ومنتجات الألبان المخمرة: تحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تعمل على تحسين صحة الأمعاء، والتي تعرف بأنها "الدماغ الثاني"، مما ينعكس بشكل إيجابي على الحالة النفسية.

8. المكسرات والبذور: اللوز، الجوز، الكاجو، بذور القرع، وغيرها من المكسرات تحتوي على معادن هامة مثل المغنيسيوم والزنك التي تحسن المزاج وتقوي الدماغ.

9. الشاي الأخضر: يحتوي على حمض الثيانين الذي يساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين التركيز، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الدماغ.

10. الخضار والجذور الملونة: مثل الجزر، البطاطا الحلوة، والبنجر، التي تحتوي على فيتامين A والحديد، مما يحسن الدورة الدموية ويعزز النشاط العقلي.

وتنصح الدكتورة مرام بضرورة الاهتمام بنظام غذائي متوازن وداعم للصحة النفسية، والتأكد من اختيار الأطعمة التي تعزز المزاج وتساعد في التخفيف من القلق والاكتئاب. فالاهتمام بما نتناوله له تأثير كبير في تعزيز قدرتنا على مواجهة تحديات الحياة اليومية.



