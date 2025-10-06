10 أطعمة تساعد على حرق الدهون أثناء النوم

أطعمة تساعد على حرق الدهون أثناء النوم، كثير من النساء يظنون أن عملية حرق الدهون تتوقف أثناء النوم، لكن الحقيقة أن الجسم يواصل عمله حتى في حالة الراحة.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه خلال النوم، تحدث عمليات حيوية مهمة مثل تجديد الخلايا، وتنظيم الهرمونات، وحرق السعرات الحرارية.



وأضافت الدكتورة هدى، أنه مع اختيار الأطعمة الصحيحة في وجبة العشاء أو قبل النوم، يمكن تسريع عملية الأيض (التمثيل الغذائي) ومساعدة الجسم على حرق الدهون حتى أثناء النوم.



أطعمة تساعد على حرق الدهون أثناء النوم

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، مجموعة من الأطعمة التي أثبتت الدراسات أنها تساهم في تعزيز حرق الدهون ليلًا وتحسين جودة النوم في الوقت نفسه.



أطعمة لحرق الدهون



1. الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني من أفضل الأطعمة الليلية التي تساعد على حرق الدهون. فهو يحتوي على كمية عالية من البروتين القابل للهضم ببطء، خصوصًا "الكازين"، الذي يحفز عملية الأيض أثناء النوم. هذا النوع من البروتين يساعد على بناء العضلات، وكلما زادت كتلة العضلات زاد معدل حرق الدهون حتى في وضع الراحة.

كما أن الزبادي يحتوي على بكتيريا نافعة تدعم صحة الجهاز الهضمي، مما يحسّن امتصاص العناصر الغذائية ويقلل من الانتفاخ واحتباس الماء.

2. اللوز والمكسرات النيئة

تناول حفنة صغيرة من اللوز أو الجوز قبل النوم قد يكون فكرة ممتازة لدعم عملية الأيض. المكسرات تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة ترفع من معدل الحرق وتساعد على توازن الهرمونات، خاصة هرمون "الميلاتونين" المسؤول عن النوم و"اللبتين" المسؤول عن الشبع.

كذلك، يحتوي اللوز على المغنيسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات وتحسين جودة النوم، وهو عامل مهم لحرق الدهون بكفاءة.

3. الشاي الأخضر الخالي من الكافيين

إذا كنتِ تبحثين عن مشروب ليلي يساعد على حرق الدهون دون أن يمنع النوم، فالشاي الأخضر منزوع الكافيين هو الخيار الأمثل. فهو غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم "الكاتيكينات"، التي تعزز عملية الأيض وتزيد من قدرة الجسم على تكسير الدهون.

تناول كوب واحد قبل النوم بساعة يهدئ الأعصاب، ويحفز عملية الحرق دون التأثير على النوم.

4. الحليب الدافئ

الحليب ليس مجرد مشروب مهدئ قبل النوم، بل هو مصدر غني بالكالسيوم والبروتين، وهما عنصران أساسيان في عملية حرق الدهون. الكالسيوم يساعد الجسم على تنظيم إنتاج الهرمونات التي تتحكم في الوزن، بينما يساهم البروتين في تعزيز الإحساس بالشبع وتحفيز بناء العضلات.

كما أن الحليب يحتوي على "التريبتوفان"، وهو حمض أميني يساعد على إفراز هرمون السيروتونين الذي يحسن المزاج ويحول لاحقًا إلى الميلاتونين، هرمون النوم.

5. الشوفان

الشوفان خيار رائع للعشاء الخفيف أو الوجبة المسائية، لأنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد في خفض نسبة السكر في الدم وتنظيم الهرمونات التي تتحكم في الجوع.

إضافة إلى ذلك، يحتوي الشوفان على الميلاتونين والمغنيسيوم، مما يساعد على النوم العميق، وفي الوقت ذاته يعمل الجسم على حرق الدهون بشكل طبيعي أثناء النوم.

حرق الدهون

6. السمك (وخاصة السلمون والتونة)

الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية "أوميغا-3" مثل السلمون والتونة والسردين، تساهم في تحسين حساسية الإنسولين، ما يساعد على حرق الدهون بكفاءة أكبر.

كما أن البروتين العالي في السمك يجعل الجسم يستهلك سعرات أكثر لهضمه، مما يرفع معدل الأيض حتى أثناء النوم. تناول وجبة خفيفة من السلمون المشوي أو علبة تونة بالماء في وجبة العشاء يمكن أن يدعم الجسم في عملية الحرق الليلي.

7. البيض المسلوق

البيض مصدر غني بالبروتين عالي الجودة والدهون الصحية. تناوله في وجبة العشاء أو كوجبة خفيفة ليلية يساعد على تقليل الشهية، وفي الوقت ذاته يحفز حرق الدهون.

البيض يحتوي أيضًا على الأحماض الأمينية الأساسية التي تدعم بناء العضلات، وكلما كانت العضلات أقوى وأكثر نشاطًا، زادت قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية أثناء النوم.

8. القرفة

رغم أنها ليست طعامًا بحد ذاتها، إلا أن القرفة تُعد من أقوى المكونات التي تساعد على تسريع الأيض. يمكن إضافتها إلى كوب حليب دافئ أو زبادي قبل النوم.

القرفة تعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم ومنع تخزين الدهون الزائدة، مما يجعل الجسم يحرق الدهون المخزنة كمصدر للطاقة خلال فترة النوم.

9. الكرز

الكرز من الفواكه القليلة التي تحتوي طبيعيًا على الميلاتونين، الهرمون الذي ينظم دورة النوم. تناول حفنة صغيرة من الكرز الطازج أو كوب من عصير الكرز الطبيعي قبل النوم يساعد على تحسين جودة النوم ويحفز إفراز الهرمونات المسؤولة عن الحرق.

النوم الجيد نفسه يعتبر محفزًا أساسيًا لحرق الدهون، لأن قلة النوم ترفع من هرمون "الكورتيزول" الذي يبطئ عملية الأيض.

10. الزنجبيل

مشروب الزنجبيل الدافئ قبل النوم يساعد على تسريع الحرق بفضل تأثيره الحراري على الجسم. الزنجبيل يحفز الدورة الدموية ويزيد من درجة حرارة الجسم قليلًا، مما يدفع الجسم لاستهلاك طاقة أكثر وبالتالي حرق المزيد من الدهون.

كما أن الزنجبيل يقلل من الالتهابات ويساعد على الهضم، مما يجعل الجسم في حالة توازن داخلي مثالية للنوم والاستشفاء.

نصائح لتعزيز حرق الدهون أثناء النوم

احرصي على العشاء المبكر قبل النوم بساعتين على الأقل.

نامي من 7 إلى 8 ساعات يوميًا، فقلة النوم تقلل من كفاءة الأيض.

تجنبي السكريات والنشويات في وجبة العشاء لأنها تُبطئ عملية الحرق.

اشربي الماء بكميات كافية طوال اليوم لدعم وظائف الجسم الحيوية.

