تشكيل إسبانيا الرسمي أمام جورجيا في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لـ منتخب إسبانيا، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة جورجيا، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب الإسباني نظيره الجورجي على ملعب "مانيول فاليرو"، في لقاء يسعى خلاله «الماتادور» لحسم النقاط الثلاث ومواصلة مشواره نحو التأهل للمونديال.

تشكيل إسبانيا ضد جورجيا في تصفيات كأس العالم

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو، لي نورماند، باو كوبارسي، مارك كوكوريلا

خط الوسط: مارتن زوبمندي، بيدري، ميكيل ميرينو

خط الهجوم: يريمي بينو، فيران توريس، أويارزابال

ويمتلك منتخب إسبانيا 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، في حين أن جورجيا تمتلك 3 نقاط في المركز الثاني ويحل منتخب تركيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب بلغاريا المجموعة بدون نقاط.

وكان منتخب إسبانيا، أعلن مساء الجمعة الماضية، استبعاد لاعب برشلونة داني أولمو من المعسكر بعدما تبين إصابته حيث سيعود إلى النادي الكتالوني من أجل التعافي.

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا 


تنطلق مباراة إسبانيا وجورجيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا أمام جورجيا 


تذاع مباراة إسبانيا ضد جورجيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 3.

