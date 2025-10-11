السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا لمالية كفر الزيات في دوري المحترفين

أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد

دوري المحترفين، أعلن نادي مالية كفر الزيات رسميا تعيين أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، ليتولى القيادة الفنية خلفا لأيمن المزين الذي رحل عن منصبه مؤخرا.

وجاء قرار التعيين بعد فترة مؤقتة قاد خلالها وليد البشكار الفريق، عقب رحيل المزين. 

وكان أمير عزمي مجاهد تولى من قبل تدريب أسوان هذا الموسم في دوري المحترفين قبل ان يرحل عن تدريب الفريق. 

نتائج مباريات أمس الجمعة في دوري المحترفين

لافيينا ضد الاتصالات 0ـ0

ديروط ضد الترسانة 1ـ0

راية ضد بروكسي 2ـ1

نتائج مباريات الخميس في دوري المحترفين 

المنصورة ضد أسوان 1ـ0

بترول أسيوط ضد مالية كفر الزيات 2ـ0

أبو قير للأسمدة ضد القناة 1ـ0

طنطا ضد الداخلية 1ـ1

بلدية المحلة ضد السكة الحديد 0ـ0

الإنتاج الحربي ضد مسار 1ـ4

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري المحترفين نادى مالية كفر الزيات امير عزمي مالية كفر الزيات الترسانة

مواد متعلقة

سيدات يد الأهلي يفوز على كالارا ياوندي الكاميروني ببطولة إفريقيا

تعرف على آخر تطورات حالة إمام عاشور الصحية

توروب: متشوق للتعرف على القاهرة.. وشعرت بعظمة الأهلي منذ اللحظة الأولى (فيديو)

تعرف على موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

أخبار الرياضة اليوم: سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب.. أبو ريدة يفتتح فعاليات رخصة التدريب pro في نسختها الأولى بمصر.. تصريحات نارية للمندوه تقلق جماهير الزمالك

فرنسا تتقدم علي أذربيجان بهدف مبابي في تصفيات كأس العالم

أتليتكو مدريد يفوز بكأس الإعمار على حساب إنتر ميلان

شاهد هدفي محمد علي بن رمضان مع منتخب تونس أمام ساو تومي بتصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

هل يشفع الابن لوالديه إذا مات في سن الخامسة عشرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أشرف صبحي يزور حسين لبيب ومرتضى منصور

إضافة عبوة زيت خليط تمويني جديدة ضمن المنظومة التموينية بسعر 27 جنيها

من قصص القرآن الكريم، كيف تصرفت الملكة بعد تلقيها كتاب سليمان ولماذا لم تستجب لنصائح مستشاريها؟

محافظة الجيزة: إصلاح كسر خط المياه بشارع الهرم وبدء عودة الخدمة للمناطق المتأثرة

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

هل يشفع الابن لوالديه إذا مات في سن الخامسة عشرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم متابعة الأبراج وحظك اليوم

المزيد
الجريدة الرسمية