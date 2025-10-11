أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا لمالية كفر الزيات في دوري المحترفين
دوري المحترفين، أعلن نادي مالية كفر الزيات رسميا تعيين أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، ليتولى القيادة الفنية خلفا لأيمن المزين الذي رحل عن منصبه مؤخرا.
وجاء قرار التعيين بعد فترة مؤقتة قاد خلالها وليد البشكار الفريق، عقب رحيل المزين.
وكان أمير عزمي مجاهد تولى من قبل تدريب أسوان هذا الموسم في دوري المحترفين قبل ان يرحل عن تدريب الفريق.
نتائج مباريات أمس الجمعة في دوري المحترفين
لافيينا ضد الاتصالات 0ـ0
ديروط ضد الترسانة 1ـ0
راية ضد بروكسي 2ـ1
نتائج مباريات الخميس في دوري المحترفين
المنصورة ضد أسوان 1ـ0
بترول أسيوط ضد مالية كفر الزيات 2ـ0
أبو قير للأسمدة ضد القناة 1ـ0
طنطا ضد الداخلية 1ـ1
بلدية المحلة ضد السكة الحديد 0ـ0
الإنتاج الحربي ضد مسار 1ـ4
