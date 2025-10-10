منتخب إسبانيا يعيد جدولة سفره إلى إلتشي لمواجهة جورجيا بعد إلغائه الرحلة أمس

قرر منتخب اسبانيا السفر إلى مدينة إلتشي لمواجهة جورجيا في يوم المباراة غدا السبت، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأرجأ منتخب اسبانيا رحلته إلى مدينة إلتشي والتي كان مقرر لها أمس الخميس بسبب الأحوال الجوية السيئة في منطقة ليفانتي، مما يمنع منتخب إسبانيا من السفر إلى إلتشي في الساعات المقبلة، لخوض مباراة جورجيا.

وقرر الاتحاد الإسباني عبر صفحته الرسمية تأجيل سفر بعثة المنتخب إلى إلتشي، حتى غدٍ السبت، وهو يوم المباراة لتفادي أي مخاطر ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن في حالة استمرار الأحوال الجوية السيئة سيتم تأجيل المباراة لعدم قدرة المنتخب الاسباني من السفر.

موعد مباراة اسبانيا وجورجيا

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره جورجيا، غدًا السبت، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك ضمن مواجهات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول من ترتيب المجموعة الخامسة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن جورجيا، صاحب المركز الثاني الذي يتساوى مع تركيا الذي يأتي في المركز الثالث.

وبدأ المنتخب الإسباني مشواره في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالفوز على بلغاريا بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يهزم تركيا بسداسية نظيفة في المواجهة الثانية.

