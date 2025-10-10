الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب إسبانيا يعيد جدولة سفره إلى إلتشي لمواجهة جورجيا بعد إلغائه الرحلة أمس

منتخب إسبانيا،فيتو
منتخب إسبانيا،فيتو

قرر منتخب اسبانيا السفر إلى مدينة إلتشي لمواجهة جورجيا في يوم المباراة غدا السبت، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأرجأ منتخب اسبانيا رحلته إلى مدينة إلتشي والتي كان مقرر لها أمس الخميس بسبب الأحوال الجوية السيئة في منطقة ليفانتي، مما يمنع منتخب إسبانيا من السفر إلى إلتشي في الساعات المقبلة، لخوض مباراة جورجيا.

وقرر الاتحاد الإسباني عبر صفحته الرسمية  تأجيل سفر بعثة المنتخب إلى إلتشي، حتى غدٍ السبت، وهو يوم المباراة لتفادي أي مخاطر ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن في حالة استمرار الأحوال الجوية السيئة سيتم تأجيل المباراة لعدم قدرة المنتخب الاسباني من السفر.

موعد مباراة اسبانيا وجورجيا 

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره جورجيا، غدًا السبت، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك ضمن مواجهات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول من ترتيب المجموعة الخامسة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن جورجيا، صاحب المركز الثاني الذي يتساوى مع تركيا الذي يأتي في المركز الثالث.

وبدأ المنتخب الإسباني مشواره في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالفوز على بلغاريا بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يهزم تركيا بسداسية نظيفة في المواجهة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب اسبانيا الاتحاد الإسباني الاتحاد الاوروبي لكرة القدم التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 المنتخب الإسباني مباراة إسبانيا وجورجيا مباراة اسبانيا

مواد متعلقة

عروض مغرية لـ سعود عبد الحميد للعودة إلى دوري روشن

التشكيل المتوقع لمواجهة ألمانيا ولوكسمبورج بالتصفيات المؤهلة للمونديال

موعد مباراة ألمانيا ولوكسمبورج بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال

موقف مبابي، التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا أمام أذربيجان بتصفيات المونديال

موعد مباراة فرنسا وآذربيجان في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026

نابولي يصرف النظر عن نيمار ويتجه نحو نجم مانشستر سيتي

نشوب حريق في فيلا فينيسيوس بمدريد

هاني أبوريدة يتوجه بالشكر للمغرب ويعلق على استضافته لكأس الأمم

الأكثر قراءة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

حلم ترامب يتبخر، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

سوروب: تلقيت عروض كثيرة لكن تاريخ الأهلي العريق حسم الأمر

مؤتمر الأهلي لتقديم المدرب الجديد ياس سوروب (بث مباشر)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

الإفتاء توضح حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads