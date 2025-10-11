السبت 11 أكتوبر 2025
رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال

 أعلن منتخب البرتغال، بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأيرلندي مساء اليوم السبت، على ملعب "جوزيه ألفالادي" ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

تشكيل البرتغال أمام أيرلندا

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديز، روبين نيفيز، جونسالو ايناسيو، روبين دياز، ديوجو دالوت

خط الوسط:فيتينها، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، بيدرو نيتو

ويمتلك منتخب البرتغال 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، في حين تمتلك أيرلندا نقطة واحدة فقط في المركز الرابع.

موعد مباراة البرتغال وأيرلندا في تصفيات كأس العالم 2026


تنطلق مباراة البرتغال ضد أيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وأيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026


تذاع مباراة البرتغال أمام أيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 5.

