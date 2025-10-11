هالاند يقود النرويج لاكتساح الكيان الصهيوني بخماسية نظيفة في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب النرويج الفوز علي نظيره منتخب الكيان الصهيوني، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في العاصمة أوسلو، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل خماسية منتخب النرويج كل من، هالاند (ثلاثة أهداف) في الدقائق 27 و63 و72. وسجل ثنائي منتخب الكيان الصهيوني هدفين بالخطأ في مرماه بالدقيقة 18 و28.

كما شهد محيط ملعب اللقاء حضور لافت للجماهير النرويجية، التي زحفت إلى المدرجات وهي ترفع الأعلام الفلسطينية، في مشهد يعكس دعمها للشعب الفلسطيني ورفضها للعدوان المستمر على قطاع غزة.

الاتحاد النرويجي يتبرع بعائدات المباراة إلي غزة

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم في وقت سابق عن التبرع بكافة عائدات المباراة لصالح المساعدات الإنسانية في غزة، مؤكدا أن الرياضة لا يمكن أن تكون بمعزل عن المواقف الأخلاقية.

وقالت ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في تصريحات سابقة:

"لا يمكننا أن نظهر بلا موقف، أو نبدو غير مبالين بما يحدث من معاناة إنسانية في غزة".

وأضافت كلافينيس أنها ترى أن تصرفات الكيان الصهيوني كان ينبغي أن تؤدي إلى حرمان منتخبه الوطني من المشاركة في تصفيات المونديال، أسوة بما حدث مع روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

