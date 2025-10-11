السبت 11 أكتوبر 2025
تعرف على آخر تطورات حالة إمام عاشور الصحية

 كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات الحالة الصحية للاعب الفريق إمام عاشور، موضحا أن حالته تشهد تحسن خلال الأيام الماضية بعد خضوعه لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يواصل برنامجه العلاجي بشكل منتظم، ومن المقرر أن يخضع عاشور لفحوصات طبية خلال الأيام المقبلة، لمعرفة تطورات حالته الصحية وتحديد موعد عودته للعودة للمشاركة مع الفريق.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

أعلن نادي إيجل نوار البوروندي موعد مباراته أمام الأهلي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026.

وأكد النادي البوروندي عبر حساباته الرسمية، أن اللقاء سيقام في الرابعه عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى بوروندي يوم 16 أكتوبر، برئاسة محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، على متن طائرة خاصة لتجنب الإرهاق وضمان أفضل استعداد ممكن قبل المواجهة المرتقبة.

وتعد تلك المباراة هي الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف. 

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

 

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

ويتولى الجنوب إفريقي أوكسولو بادي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، ويديرها السنغالي عيسى سي.

