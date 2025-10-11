السبت 11 أكتوبر 2025
يد الأهلي تكتسح ميكيلي الإثيوبي 41-11 في افتتاح بطولة إفريقيا للأندية

يد الأهلي
يد الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز علي  فريق ميكيلي 70 الإثيوبي، بنتيجة 41-11 في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام بالمغرب خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

قائمة رجال يد الأهلي

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا" ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.

