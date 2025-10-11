توروب: متشوق للتعرف على القاهرة.. وشعرت بعظمة الأهلي منذ اللحظة الأولى (فيديو)

أعرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتوليه مسؤولية تدريب القلعة الحمراء، مؤكدا أنه يدرك جيدا حجم تاريخ وإنجازات النادي الأكبر في إفريقيا.

تصريحات ييس توروب

وقال توروب، في تصريحات للحساب الرسمي للنادي الأهلي:"هذه هي زيارتي الأولى إلى مصر، وخاصة إلى القاهرة، لكنني قرأت الكثير عن هذه المدينة، وأشعر بحماس كبير للتعرف عليها عن قرب".

وأضاف المدير الفني للأهلي: "تحدثت مع رئيس النادي، وأعطاني لمحة عن تاريخ الأهلي العريق، ومدى عظمة هذا الكيان والإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق على مدار السنوات الماضية، وقد سمعت وقرأت الكثير عن ذلك قبل قدومي".

واختتم توروب تصريحاته قائلا: "بعد وصولي إلى هنا، شعرت بعظمة الأهلي على أرض الواقع، سواء من حيث فكر النادي الهجومي الجاذب، أو من حيث روح السيطرة والنجاح التي تميز هذا الفريق".

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

وأعلن نادي إيجل نوار البوروندي موعد مباراته أمام الأهلي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026.

وأكد النادي البوروندي عبر حساباته الرسمية، أن اللقاء سيقام في الثالثة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى بوروندي يوم 16 أكتوبر، برئاسة محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، على متن طائرة خاصة لتجنب الإرهاق وضمان أفضل استعداد ممكن قبل المواجهة المرتقبة.

وتعد تلك المباراة هي الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

ويتولى الجنوب إفريقي أوكسولو بادي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، ويديرها السنغالي عيسى سي.

