سيدات يد الأهلي يفوز على كالارا ياوندي الكاميروني ببطولة إفريقيا

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على كالارا ياوندي الكاميروني بنتيجة 34 - 21، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، داخل صالة محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 46 التي تقام بالمغرب خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

ظهر فريق سيدات يد الأهلي بشكل قوي خلال المباراة، وقدم أداءً مميزًا نجح من خلاله الفريق في السيطرة على مجريات اللعب، حيث تمكن من إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 15 - 8، قبل أن يواصل تفوقه خلال الشوط الثاني وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 34 - 21.

ومن المقرر أن يلتقي فريق «سيدات يد الأهلي» مع اتحاد النواصر المغربي في المباراة القادمة، يوم الأربعاء المقبل.

قائمة سيدات يد الأهلي

وتضم بعثة سيدات يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من نوال خليل، ونصرة عيد، ورحمة محمد، ورنا راضي، وتقى كامل، وليلى حماد، وملك أحمد، وفرح حازم، وشهد الشواربي، وآلاء صابر، وروان سعيد، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، ونوران خالد، وكاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو.

ويضم الجهاز الفني لسيدات يد الأهلي كلًا من محمد عادل مديرًا فنيًّا، وهشام عبد الوهاب مدربًا عامًّا، ومحمد حسن موسى مدربًا، وصلاح الدين إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وطارق رضوان مدير الفريق، وأميرة السيد عبد العال إداري الفريق، وآلاء طلبة طبيبة الفريق، ومحمد كمال الدين محللًا فنيًّا للمباريات، ومحمود فرج إخصائي الإعداد البدني والتأهيل، وتغريد طارق إخصائي التدليك، وندى راشد إخصائي تأهيل نفسي، وهدير أحمد إخصائي علاج طبيعي، وحبيبة هشام إخصائي علاج طبيعي.

الجريدة الرسمية