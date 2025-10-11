السبت 11 أكتوبر 2025
ختام ناجح لبطولة كرة الماء بالساحل الشمالي برعاية اتحاد السباحة

ختام ناجح لفعاليات
ختام ناجح لفعاليات بطولة كرة الماء بالساحل الشمالي

 اختتمت فعاليات بطولة كرة الماء على الشاطئ التي أُقيمت في مراسي بالساحل الشمالي، بمشاركة أربعة من أبرز الأندية المصرية: نيو جيزة، هليوبوليس، سبورتنج، والجزيرة (مواليد 2011)، برعاية الاتحاد المصري للسباحة.

ختام ناجح لفعاليات بطولة كرة الماء بالساحل الشمالي

شهدت البطولة منافسات قوية على مدار اليوم، حيث نجح نادي نيو جيزة في التتويج بالمركز الأول، بينما جاء هليوبوليس في المركز الثاني، واحتل سبورتنج المركز الثالث.

وتأتي البطولة ضمن فعاليات مهرجان مراسي الرياضي للألعاب المائية، الذي يُقام بالتعاون مع لاتحاد المصري للسباحة، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة في البيئات السياحية المفتوحة وتعزيز مفهوم المجتمعات المستدامة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.

 

وحظيت الفعالية برعاية ومتابعة المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، الذي أكد أن إقامة مثل هذه البطولات يعكس حرص الاتحاد على توسيع قاعدة ممارسة الألعاب المائية ونشرها بين مختلف الفئات العمرية.

وشهدت البطولة حضورًا جماهيريًا مميزًا وأجواءً باحتفالية جمعت بين الرياضة والترفيه والسياحة، ليؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للفعاليات الرياضية المائية.

