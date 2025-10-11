السبت 11 أكتوبر 2025
رياضة

كرة اليد، 18 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين لمونديال بالمغرب

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، استقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، اختيار 18 لاعبا لتمثيل منتخب الناشئين تحت 17 عاما في منافسات بطولة كأس العالم، المقرر لها أكتوبر الجاري بالمغرب.

وكان مجلس إدارة اتحاد كرة اليد قد أعلن اختيار عمرو فتحي رئيسا لبعثة المنتخب خلال مشاركته في منافسات البطولة التي تقام لأول مرة.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات المغرب والبرازيل وأمريكا.

وجاءت مجموعات بطولة كأس العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - البرازيل - أمريكا

الجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - كوريا - قطر

المجموعة الثالثة: ألمانيا - الأرجنتين - إيران - بورتريكو

كرة اليد اتحاد كرة اليد خالد فتحي منتخب الناشئين بطولة كاس العالم

الجريدة الرسمية