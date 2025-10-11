السبت 11 أكتوبر 2025
منتخب الهوكي يبدأ مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة كينيا

الهوكي، يبدأ المنتخب الوطني للهوكي رجال مشواره اليوم السبت، في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة  بالإسماعيلية خلال الفترة من 11  حتى 18 أكتوبر الجاري.

ويخوض المنتخب الوطني للهوكي مواجهة قوية اليوم السبت أمام منتخب كينيا في الـ8:30 مساء، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويخوض المنتخب الوطني 5 مباريات في الدور الأول، ومواعيدها كالتالي:

مصر × كينيا - 11 أكتوبر | 8:30 مساء

مصر × نيجيريا - 12 أكتوبر | 7 مساء

مصر × جنوب أفريقيا - 14 أكتوبر | 3 عصرا

مصر × زامبيا - 15 أكتوبر | 5 مساء

مصر × غانا - 17 أكتوبر | 5 مساء.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للهوكي رجال بمشاركة 6 منتخبات، ويشهد الدور الأول دوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني مباشرة للمباراة النهائية، فيما يلعب الثالث مع الرابع على الميدالية البرونزية.

أما منافسات السيدات فتضم خمسة منتخبات هي، مصر، جنوب إفريقيا، كينيا، نيجيريا، وغانا.

وتشهد البطولة عودة منتخب مصر للسيدات بعد غياب استمر ثماني سنوات، حيث كانت آخر مشاركة له في نسخة عام 2017.

وتحظى البطولة القارية بأهمية خاصة كونها النسخة الثانية عشرة لبطولة الرجال والتاسعة للسيدات، كما أنها مؤهلة إلى بطولة العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا.

