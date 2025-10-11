بقيادة مصرية، منتخب أوزبكستان يحصد 5 ميداليات ببطولة العالم لرفع الأثقال

رفع الأثقال، أنهى منتخب أوزبكستان مشاركته في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، التي أقيمت مؤخرا في النرويج بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

ويتولى المدرب المصري خالد قرني مهمة المستشار الرياضي والمدير الفني لاتحاد أوزبكستان لرفع الأثقال.

وحصد منتخب أوزبكستان 5 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات وبرونزيتين، تحت قيادة المدرب المصري خالد قرني، المشرف على منتخبات رفع الأثقال في أوزبكستان.

وشارك منتخب أوزبكستان بقائمة تضم لاعبين فقط وهم، أكبر جوراييف ورسلان نوري الدينوف، في منافسات وزن 110 كجم.

منتخب مصر يقاطع الذهب

على جانب آخر، واصل منتخب مصر لرفع الأثقال مقاطعته للميداليات الذهبية خلال مشاركته في النسختين الأخيرتين من بطولة العالم للكبار، 2024 و2025.

وحصد المنتخب الوطني لرفع الأثقال 6 ميداليات خلال مشاركته في النسخة الحالية من بطولة العالم للكبار، بواقع 4 فضيات وبرونزيتين.

ميداليات منتخب رفع الأثقال

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني كالتالي:

سارة سمير - 3 ميداليات فضية (الخطف 112 كجم - النتر والكلين 140 كجم - المجموع 252 كجم).

عبد الرحمن يونس - (فضية الخطف 162 كجم - برونزية المجموع 360 كجم).

قائمة منتخب رفع الأثقال

وشارك منتخب مصر في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، بفريق يضم 5 لاعبين وهم:

السيد علي عطية (60 كجم)

عبد الرحمن يونس (79 كجم)

سارة سمير (77 كجم)

رحمة أحمد (86 كجم)

كريم كحلة (94 كجم)

