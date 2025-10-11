السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سارة سمير: هدفي حصد الميداليات الذهبية ومشاركتي ببطولة العالم كانت جيدة

سارة سمير لاعبة منتخب
سارة سمير لاعبة منتخب رفع الأثقال، فيتو

رفع الأثقال، قالت سارة سمير لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال: إن الـ3 ميداليات الفضية التي حصدتها خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم للكبار، تضاف لسجل إنجازاتها.

وأوضحت سارة سمير، أن هدفها دائما هو حصد الميداليات الذهبية، وأن المشاركة الأخيرة في بطولة العالم كانت جيدة وأضافت لها الكثير.

وتابعت سارة سمير: “الهدف الأهم والأقوى هو حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028”.

سارة سمير تدخل تاريخ رفع الأثقال

وحصدت سارة سمير لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال 3 ميداليات فضية، خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم للكبار، التي أقيمت مؤخرا في النرويج.

وحصدت سارة سمير فضية الخطف بثقل قدره 112 كجم، وفضية النطر والكلين بثقل قدره 140 كجم، وفضية المجموع بثقل قدره 252 كجم.

رصيد سارة سمير في بطولات العالم

ورفعت سارة سمير رصيدها من ميداليات بطولات العالم إلى 13 ميدالية، بينها 7 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رفع الأثقال سارة سمير المنتخب الوطني لرفع الأثقال بطولة العالم للكبار بطولة العالم

مواد متعلقة

للعام الثاني، منتخب رفع الأثقال يواصل مقاطعة الذهب في بطولات العالم

رفع الأثقال، 6 ميداليات حصيلة منتخب أوناش مصر في بطولة العالم

رفع الأثقال، سارة سمير تدخل تاريخ رفع الأثقال العالمي

رفع الأثقال، سارة سمير تحصد 3 فضيات في بطولة العالم بالنرويج

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

جنون الذهب يتواصل في الصاغة وهذا العيار يسجل 6130 جنيها

إغلاق جميع بوابات سد النهضة، شراقي: صور الأقمار الصناعية تكشف تخبط الإدارة الإثيوبية

شقيقة المتهمة بقتل أطفال دلجا: أختي تعرضت لضغوط للاعتراف بالجريمة (فيديو)

محافظة الجيزة تكشف ملابسات العثور على تمساح نيلي في حدائق الأهرام

أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الفعل الفاضح على طريق المحور 27 أكتوبر

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يُؤكد حرمة حرق قش الأرز: إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة

تزامنًا مع اليوم العالمي للفتاة، الأزهر: حسن تربية البنات من هدي النبي

الأوقاف: الإسلام كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية

المزيد
الجريدة الرسمية