مصطفى حسين يثير أزمة جديدة في اتحاد المصارعة

مصطفى حسين لاعب منتخب
مصطفى حسين لاعب منتخب المصارعة، فيتو

المصارعة، سيطرت أزمة جديدة على مسئولي اتحاد المصارعة برئاسة سعيد صلاح، بسبب اختفاء مصطفى حسين لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، وغيابه عن المعسكرات والمشاركات الرسمية منذ فترة طويلة، وصلت إلى عام كامل.

وعلمت “فيتو”، أن اللاعب أجرى محاولات عديدة من أجل الحصول على فرصة تمثيل منتخب البحرين دون جدوى.

أين مصطفى حسين؟

وكشف مصدر أن مصطفى حسين على الأرجح يتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية، بحثا عن فرصة للتدريب بإحدى الأكاديميات.

ويجري اتحاد المصارعة محاولات مكثفة من أجل الوصول للاعب وإقناعه بالعودة إلى مصر من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني عبر وسطاء.

حرمان بالأمر

يذكر أن مصطفى حسين قد تم حرمانه عمدا من المشاركة في التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، من أجل منح محمد إبراهيم “كيشو” فرصة جديدة بعد فشله في التأهل من خلال البطولة الأفريقية.

وتسببت الأزمة التي لم يكن لاتحاد المصارعة دخل فيها، في دخول اللاعب في حالة نفسية سيئة بعد أن سيطرت عليه مشاعر اليأس.

