السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ختام منافسات الكبار والناشئين ببطولة العالم للسباحة بالزعانف اليوم

بطولة العالم للسباحة
بطولة العالم للسباحة بالزعانف، فيتو

تتواصل اليوم السبت منافسات بطولة العالم لسباحة الزعانف في المياه المفتوحة المقامة في مدينة العلمين خلال الفترة من 8 وحتى 12 أكتوبر الجاري.

وتختتم اليوم منافسات الكبار والناشئين حيث تقام في الفترة الصباحية نهائيات سباقات 150 متر مونو (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات) ونهائيات سباقات 150 متر زعانف مزدوجة (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات).

بينما تقام في الفترة المسائية سباقات التتابع المختلط 4×1 كيلومتر (كبار / ناشئين).

ورفعت مصر رصيدها من الميداليات في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة والتي تستضيفها مدينة العلمين حتى منافسات أمس إلى 22 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات، 5 فضيات، و9 برونزيات.

ومن المقرر أن تقام غدا الأحد منافسات الأساتذة رجال وسيدات على مدار اليوم الختامي.

ويشارك في البطولة 12 دول وتشارك مصر بقائمة تضم 34 لاعبًا ولاعبة، بواقع 18 لاعبًا و16 لاعبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة العالم بطولة العالم لسباحة الزعانف زعانف مزدوجة بطولة العالم للسباحة مصر

مواد متعلقة

اللجنة الأولمبية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بصعود المنتخب لكأس العالم

محافظ مطروح ورئيس الأولمبية يشهدان افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف

رئيس الاتحاد المصري للسباحة يستعيد مشوار الراحل وائل عزت

وزير الرياضة يهنئ منتخب السباحة بالزعانف بعد إنجاز بطولة العالم باليونان

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

4585 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ خلال أيام

أخبار مصر: مفاجأة صحية عن "قلب" ترامب قبل زيارته لمصر، تمساح يثير الرعب بشوارع الهرم، تعاقد عماد النحاس مع نادٍ خليجي كبير

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف: الإسلام كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

من القرآن والسنة، 6 أدعية جامعة يمكنك ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية