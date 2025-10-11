ختام منافسات الكبار والناشئين ببطولة العالم للسباحة بالزعانف اليوم

تتواصل اليوم السبت منافسات بطولة العالم لسباحة الزعانف في المياه المفتوحة المقامة في مدينة العلمين خلال الفترة من 8 وحتى 12 أكتوبر الجاري.

وتختتم اليوم منافسات الكبار والناشئين حيث تقام في الفترة الصباحية نهائيات سباقات 150 متر مونو (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات) ونهائيات سباقات 150 متر زعانف مزدوجة (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات).

بينما تقام في الفترة المسائية سباقات التتابع المختلط 4×1 كيلومتر (كبار / ناشئين).

ورفعت مصر رصيدها من الميداليات في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة والتي تستضيفها مدينة العلمين حتى منافسات أمس إلى 22 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات، 5 فضيات، و9 برونزيات.

ومن المقرر أن تقام غدا الأحد منافسات الأساتذة رجال وسيدات على مدار اليوم الختامي.

ويشارك في البطولة 12 دول وتشارك مصر بقائمة تضم 34 لاعبًا ولاعبة، بواقع 18 لاعبًا و16 لاعبة.

