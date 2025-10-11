السبت 11 أكتوبر 2025
رياضة

منتخب المصارعة يستعد لدورة التضامن الإسلامي بمعسكر داخلي

عبد اللطيف منيع لاعب
عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة، فيتو

المصارعة، استبعد مسئولو اتحاد المصارعة برئاسة سعيد صلاح، أن يكون هناك معسكر خارجي للاعبي المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي، خلال الفترة من 9 وحتى 21 نوفمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وقرر مسئولو اتحاد المصارعة الاكتفاء بمعسكر داخلي في المركز الأولمبي بالمعادي استعدادا للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، تكليف اللواء محمد محمود عضو المجلس، برئاسة بعثة مصر خلال مشاركتها في منافسات دورة التضامن الإسلامي.

ومن المقرر أن تشارك مصر في منافسات دورة التضامن الإسلامي المقبلة، بعدد مناسب من اللاعبين واللاعبات، في ظل التأكيد على دور مصر الريادي في الرياضة على مستوى جميع الدول العربية والإسلامية.

