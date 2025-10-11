منتخب المصارعة يستعد لدورة التضامن الإسلامي بمعسكر داخلي

المصارعة، استبعد مسئولو اتحاد المصارعة برئاسة سعيد صلاح، أن يكون هناك معسكر خارجي للاعبي المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي، خلال الفترة من 9 وحتى 21 نوفمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وقرر مسئولو اتحاد المصارعة الاكتفاء بمعسكر داخلي في المركز الأولمبي بالمعادي استعدادا للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، تكليف اللواء محمد محمود عضو المجلس، برئاسة بعثة مصر خلال مشاركتها في منافسات دورة التضامن الإسلامي.

ومن المقرر أن تشارك مصر في منافسات دورة التضامن الإسلامي المقبلة، بعدد مناسب من اللاعبين واللاعبات، في ظل التأكيد على دور مصر الريادي في الرياضة على مستوى جميع الدول العربية والإسلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.