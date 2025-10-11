شقيقة المتهمة بقتل أطفال دلجا: أختي تعرضت لضغوط للاعتراف بالجريمة (فيديو)

شهدت ثاني جلسات محاكمة "هاجر"، المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، ادعاء شقيقة المتهمة أمام هيئة محكمة جنايات المنيا بأن شقيقتها تعرضت لـ"ضغوط" من أجل الاعتراف بالجريمة.

وقال علي أيوب، محامي أسرة الضحايا، إن فريق الدفاع فوجئ بادعاء شقيقة المتهمة خلال الجلسة اليوم، مشيرًا إلى أن هذا الادعاء لم يُطرح في أي جلسات سابقة أو في التحقيقات.

وأضاف أيوب: “القضية واضحة أمام المحكمة، والأدلة والشهادات كافة تؤكد تورط المتهمة في ارتكاب واحدة من أبشع الجرائم الأسرية في السنوات الأخيرة”.

ووصلت المتهمة "هاجر" صباح اليوم إلى محكمة جنايات المنيا وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك لحضور ثاني جلسات محاكمتها في القضية التي أثارت الرأي العام، حيث تُحاكم بتهمة قتل زوجها وأطفالها الستة، والشروع في قتل والدة الأطفال من خلال دس السم في الخبز.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة تأجيل المحاكمة لتلبية طلبات فريق الدفاع عن المتهمة، فيما يتابع عدد كبير من أهالي القرية وأسرة الضحايا الجلسات، وسط حالة من الحزن والترقب.

