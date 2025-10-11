السبت 11 أكتوبر 2025
حوادث

جنايات المنيا تبدأ ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 في دلجا

المتهمة بقتل زوجها
المتهمة بقتل زوجها

بدأت محكمة جنايات المنيا منذ قليل ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا.

وتم نقل المتهمة "هاجر" إلى قاعة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تُحاكم بتهم القتل العمد لزوجها وأطفالها الستة، بالإضافة إلى محاولة قتل والدة الأطفال عبر دس السم في الخبز.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد قررت تأجيل الجلسة السابقة، التي كانت مقررة في 15 سبتمبر 2025، إلى اليوم، لحين تلبية طلبات الدفاع عن المتهمة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.

