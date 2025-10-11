جنايات المنيا تبدأ ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 في دلجا

بدأت محكمة جنايات المنيا منذ قليل ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا.

وتم نقل المتهمة "هاجر" إلى قاعة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تُحاكم بتهم القتل العمد لزوجها وأطفالها الستة، بالإضافة إلى محاولة قتل والدة الأطفال عبر دس السم في الخبز.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد قررت تأجيل الجلسة السابقة، التي كانت مقررة في 15 سبتمبر 2025، إلى اليوم، لحين تلبية طلبات الدفاع عن المتهمة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.