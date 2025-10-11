وصول المتهمة بقتل أطفال دلجا لمحكمة جنايات المنيا

وصلت منذ قليل المتهمة بإنهاء حياة زوجها واطفاله السته بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، إلى محكمة جنايات المنيا وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتنظر محكمة جنايات المنيا، بعد قليل ثاني جلسات محاكمة هاجر المتهمة في إنهاء حياة زوجها واطفالة السته والشروع بقتل والدة الأطفال بدس السم في الخبز بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا.

كانت المحكمة قد أجلت جلسة محكمة المتهمة لهذا اليوم من أجل تلبية طلبات دفاع المتهمة.

