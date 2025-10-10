الجمعة 10 أكتوبر 2025
حوادث

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

انقلاب ميكروباص بصحراوي
انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

 أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا أمام قرية البرشا التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

 

انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

 على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 9 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

