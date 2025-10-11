قبل بدء ثاني جلسة، 11 مشهدًا تهز المحكمة في أولى جلسات محاكمة قاتلة زوجها وأطفاله الـ 6 بالمنيا

قبل ساعات من بدء الجلسة الثانية من محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا،عن طريق دس السم لهم في الطعام، في واقعة هزت الرأي العام وأثارت غضبًا واسعًا.. ترصد “فيتو” ما دار في الجلسة الأولى لـ المتهمة.

المتهمة ظهرت داخل قفص الاتهام بوجه شاحب حاملة رضيعتها التي أنجبتها خلال التحقيقات وعمرها لا يتعدى 20 يومًا وسط حراسة مشددة، لحمايتها من بطش الأهالي الذين حضروا الجلسة..

مواجهة ساخنة بين المتهمة وأم الأطفال، حيث وقفت والدة أطفال دلجا أمام هيئة المحكمة، وأصرت على سؤال «ضرتها» «هاجر. أ. ع»، عن دوافعها في ارتكاب تلك الجريمة البشعة وتدمير حياتها وسلب حياة أبنائها الـ6 الذين ما زالوا فى عمر الزهور، وقالت الأم وهي تنظر نحو المتهمة بحزن وغضب مكتوم: «سيادة القاضي نفسي أسأل هاجر، هي ليه دمرت حياتي وأنا عمري ما تعرضت ليها ولا أذيتها، ولا فكرت أعملها أي حاجة؟!، أنا حياتي اتدمرت بسببها وولادي الستة راحوا بسببها وفضلت أنا وحيدة، أنا قلبي مكسور أوى وحياتي ملهاش معنى وبتمنى الموت كل يوم ومش طايلاه!».

جد الأطفال يقطع الجلسة صارخًا: «دول 7 أرواح راحوا مننا يا عالم، 7 أرواح قتلتهم زى الفراخ وكانت بتاكل وتشرب وسطنا لكنها خاينة ومجرمة».

الجد يسقط مغشيًا عليه ويتم نقله خارج الجلسة لإفاقته وسط دعوات «حسبي الله ونعم الوكيل»، «منك لله يا ظالمة»، والتي رددها حضور الجلسة، وحاولت المتهمة الاختفاء خلف أفراد الأمن لتتفادى نظرات الغضب.

القاضي يسأل المتهمة: «إنتى قتلتى جوزك وأولاده الستة يا هاجر؟» فردت: «مكنش غرضى أقتلهم، كان غرضي أتعبهم فقط، مكنتش أعرف إن المبيد هيموتهم، كنت فاكرة هيمغصهم بس»، فسألها: «وليه عملتى كده؟»، ردت: «عرفت إن ضُرّتى بتزن على جوزى علشان يطلقنى».

والدة الأطفال تتدخل: «كدابة، أنا عمرى ما فكرت أعملك حاجة، كنت موتينى أنا وبلاش العيال ولا الرجل الطيب اللى أمنك على حياته وبيته، كنتى سبتيهم يعيشوا حياتهم ذنبهم إيه منك لله؟!».

القاضى يأمرها بالصمت، ليستكمل سماع أقوال المتهمة التى بدأت تصف للقاضى كيف فكرت وخططت لجريمتها قبل أن يوقف الجلسة ويأمر بجلوسها لإسكات طفلتها الرضيعة التى تحملها، وبدأ صوت بكائها وصراخها يتردد فى أرجاء القاعة قائلا: «اقعدى يا هاجر وسكتى البنت براحتك».

المتهمة تعترف بأن الغيرة تملكت منها وظلت تأكل روحها، خاصة فى الليالى التى كان يقضيها زوجها مع أبنائه وزوجته الأولى التى عادت لعصمته بعد 4 سنوات من الطلاق، وعلمت من بعض النسوة فى القرية أن الزوجة الأولى تطلب من زوجها تطليقها وإلقاءها فى الشارع مع طفلتها المصابة بضمور العضلات، وطفلتها التى لم تكن أنجبتها بعد، خاصة أنها منذ عودتها قبل 3 شهور أصرت على العيش بمفردها ورفضت أن يجمعهما بيت واحد.

المتهمة تسرد تفاصيل وضع المبيد الحشرى فى عيش الشمسى وإرساله لمنزل ضرتها.

دفاع المتهمة يطالب باستدعاء أحد أساتذة المبيدات والسموم بأى كلية زراعة فى مصر لمناقشته حول المادة المستخدمة، كما طلب ضم المحضر المحرر بمعرفة الأمومة والطفولة بمركز ديرمواس، لأن به أقوال الأطفال المتوفين.

المحكمة تقرر تأجيل الجلسة للجلسة اليوم 11 أكتوبر المقبل للنظر فى طلبات الدفاع.

المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا أمام الجنايات اليوم

وتنظر محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة الزوجة الثانية "هاجر أ" وشهرتها نعمة، المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة، بقرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب المنيا.

وفي وقت سابق كلفت النيابة العامة بتنفيذ جميع الطلبات الواردة بمذكرة الدفاع وما تم إثباته بمحضر الجلسة، وتصريح المحكمة للدفاع بالاستعلام من المركز القومي للبحوث لإعداد مذكرة عن مادة كلورو فينيا بيد ومدى تأثيرها على الإنسان والحيوان والزروع على النحو الوارد بمذكرة الدفاع ولحضور المحامى الأصيل وللمرافعة من النيابة العامة والدفاع مع استمرار حبس المتهمة لتلك الجلسة.

