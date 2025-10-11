السبت 11 أكتوبر 2025
خال ضحايا مذبحة دلجا: أم الأطفال لم تعرف المتهمة من قبل.. ورأتها لأول مرة في جنازة أسرتها (فيديو)

المتهمة، فيتو

قال فراج أحمد عبد الفتاح محمد، خال الأطفال ضحايا الجريمة المروعة بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، إن شقيقته والدة الأطفال لم تكن تعرف المتهمة مسبقًا، ولم تلتقِ بها إلا لأول مرة خلال جنازة زوجها وأطفالها الستة الذين راحوا ضحية جريمة بشعة.

وأضاف "فراج" في تصريحات صحفية، أن شقيقته لا تزال تعاني من صدمة نفسية شديدة، خاصة بعدما فقدت كل أبنائها وزوجها في لحظات، مؤكدًا أن الأسرة تطالب بالقصاص العادل وتنفيذ حكم الإعدام في المتهمة التي وضعت السم في طعام الأسرة دون رحمة.

المتهمة تصل محكمة الجنايات

ووصلت منذ قليل المتهمة "هاجر" إلى محكمة جنايات المنيا، وسط إجراءات أمنية مشددة، لحضور ثاني جلسات محاكمتها في القضية المتهمة فيها بقتل زوجها وأطفاله الستة، بالإضافة إلى الشروع في قتل والدة الأطفال، عبر دس السم في الخبز.

وتنظر المحكمة بعد قليل الجلسة التي كانت قد تأجلت في وقت سابق لتلبية طلبات فريق الدفاع عن المتهمة.

