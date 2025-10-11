خال ضحايا مذبحة دلجا: أم الأطفال لم تعرف المتهمة من قبل.. ورأتها لأول مرة في جنازة أسرتها (فيديو)

قال فراج أحمد عبد الفتاح محمد، خال الأطفال ضحايا الجريمة المروعة بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، إن شقيقته والدة الأطفال لم تكن تعرف المتهمة مسبقًا، ولم تلتقِ بها إلا لأول مرة خلال جنازة زوجها وأطفالها الستة الذين راحوا ضحية جريمة بشعة.

وأضاف "فراج" في تصريحات صحفية، أن شقيقته لا تزال تعاني من صدمة نفسية شديدة، خاصة بعدما فقدت كل أبنائها وزوجها في لحظات، مؤكدًا أن الأسرة تطالب بالقصاص العادل وتنفيذ حكم الإعدام في المتهمة التي وضعت السم في طعام الأسرة دون رحمة.

المتهمة تصل محكمة الجنايات

ووصلت منذ قليل المتهمة "هاجر" إلى محكمة جنايات المنيا، وسط إجراءات أمنية مشددة، لحضور ثاني جلسات محاكمتها في القضية المتهمة فيها بقتل زوجها وأطفاله الستة، بالإضافة إلى الشروع في قتل والدة الأطفال، عبر دس السم في الخبز.

وتنظر المحكمة بعد قليل الجلسة التي كانت قد تأجلت في وقت سابق لتلبية طلبات فريق الدفاع عن المتهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.