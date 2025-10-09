الخميس 09 أكتوبر 2025
إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا. 

إصابة 7 أشخاص في حادث في المنيا 


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

