تجديد حبس عاملين سرقا ورشة يعملان بها في القاهرة

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس عاملين ١٥ يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مبالغ مالية من ورشة يعملان بها بأسلوب المغافلة، واعترف المتهمان بارتكباهما للواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاملين عقب سرقتهما مبلغًا ماليًا من داخل ورشة عملهما بأسلوب المغافلة، وبحوزتهما مبلغا ماليا ودراجة نارية وهاتفين محمولين ودراجة هوائية تم شراؤها من متحصلات السرقة، واعترفا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقي بالواقعة.

