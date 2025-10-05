استعجال التقرير المروري في مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التقرير المروري في مصرع شخصين لقيا مصرعهما إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور جمال عبد الناصر بمنطقة التجمع وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور جمال عبد الناصر.

الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورافعة مرورية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ٣ آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تولت الأجهزة الأمنية رفع حطام السيارة وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

وتحرر محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.