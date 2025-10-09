الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استعجال التقرير الطبي لـ6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة باستعجال التقرير الطبي لمعرفة إصابات 6 طلاب لقيامهم بالتعدي على طلبة آخرين أمام إحدى المدارس بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة التجمع الخامس

مشاجرة طلاب التجمع الخامس

كان قسم شرطة التجمع الخامس قد تلقى بلاغا من (3 أشخاص – مقيمين بالقاهرة)، وبصحبتهم (4 من أبنائهم "مصابين بكدمات وسحجات متفرقة) بتضررهم من (6 طلاب – مقيمين بالقاهرة) لقيامهم بالتعدي عليهم بالسب والضرب، محدثين إصابتهم أثناء تواجدهم أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة الجديدة النيابة العامة قسم شرطة التجمع الخامس منطقة التجمع الخامس مشاجرة طلاب التجمع الخامس نيابة القاهرة الجديدة مشاجرة طلاب التجمع منطقة التجمع

مواد متعلقة

حبس عنصرين جنائيين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

استعجال التحريات التكميلية في شكوى بوسي شلبي ضد غادة إبراهيم

استعجال التقرير المروري في مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة بالتجمع

تجديد حبس 5 متهمات بإدارة نادٍ صحي لممارسة أعمال مخلة بالتجمع

تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في جلب وتصنيع المخدرات لـ 15 نوفمبر

"أنا بصلي وعندي كلبة عايزة أربيها بالحلال"، أقوال سارة خليفة من قفص الاتهام

طول عمري جدعة وبخاف من أهلي، أبرز أقوال سارة خليفة بالمحكمة

الاستعلام عن نشاطها بدبي، قائمة طلبات دفاع سارة خليفة لاتهامها بجلب وتصنيع المخدرات

الأكثر قراءة

مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

شاب يطعن والدته وزوجها بسكين بسبب خلافات مالية في الغربية

القبض على 3 مراهقين تسببوا في احتراق 4 سيارات بالتجمع الأول (صور)

الراتب يصل لـ 24 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذه التخصصات في لبنان

الأحد، فتح باب قبول طلبات راغبي حج القرعة لعام 2026

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب يسجل رقمًا قياسيًّا اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الخميس

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

سعر الدولار اليوم الخميس 9-10-2025 في البنوك

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

أدعية من الكتاب والسنة لطرد الهموم، حافظ عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads