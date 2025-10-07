حبس عنصرين جنائيين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عاطلين لهما معلومات جنائية لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، والتي تقدر بـ٧٠ مليون جنيه، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيق.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، وإظهارها في صورة كيانات مشروعة، من خلال شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.

وقدرت القيمة المالية لأموال الغسل بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

