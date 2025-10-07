الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عنصرين جنائيين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عاطلين لهما معلومات جنائية لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، والتي تقدر بـ٧٠ مليون جنيه،  وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيق.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، وإظهارها في صورة كيانات مشروعة، من خلال شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.

وقدرت القيمة المالية لأموال الغسل بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالأسلحة الاسلحة والذخائر الأموال العامة تجارة الاسلحة شراء الأراضى الزراعية نيابة الأموال العامة معلومات جنائية

مواد متعلقة

استعجال التحريات التكميلية في شكوى بوسي شلبي ضد غادة إبراهيم

استعجال التقرير المروري في مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة بالتجمع

تجديد حبس 5 متهمات بإدارة نادٍ صحي لممارسة أعمال مخلة بالتجمع

تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في جلب وتصنيع المخدرات لـ 15 نوفمبر

"أنا بصلي وعندي كلبة عايزة أربيها بالحلال"، أقوال سارة خليفة من قفص الاتهام

طول عمري جدعة وبخاف من أهلي، أبرز أقوال سارة خليفة بالمحكمة

الاستعلام عن نشاطها بدبي، قائمة طلبات دفاع سارة خليفة لاتهامها بجلب وتصنيع المخدرات

بدء مرافعة الدفاع بمحاكمة سارة خليفة و27 آخرين في تهريب وتصنيع المخدرات

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

تقارير صحفية: محمد صلاح في طريقه للانتقال إلى جالطة سراي

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يصل لهذا المستوى

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

عضو شعبة السيارات يكشف عن انخفاضات جديدة بالأسعار خلال أكتوبر

ملياردير أمريكي يحذر من فقدان الثقة بالدولار مع صعود الذهب لقمم غير مسبوقة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

ما حكم سبّ الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads