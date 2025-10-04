السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في جلب وتصنيع المخدرات لـ 15 نوفمبر

سارة خليفة
سارة خليفة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهما آخرين، وذلك لاتهامهم بجلب وتصنيع المواد المخدرة، إلى جلسة ١٥ نوفمبر المقبل.

 

محاكمة سارة خليفة بتهمة تصنيع وجلب المواد المخدرة

 

ووجهت النيابة العامة إلى سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل اتهامات بتكوين عصابة لتخليق المواد المخدرة، وجلب المواد التي تستخدم في ذلك وحيازة وإحراز أسلحة نارية وطلقات.  

 

ونص أمر الإحالة على أن المتهمة سارة خليفةكونت بالاشتراك مع 27 آخرين، عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. 

المتهمون وزعوا الأدوار فيما بينهم 

وبحسب أمر الإحالة فإن المتهمين أقدموا على تأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتهمة سارة خليفة المذيعة ساره خليفة تخليق المواد المخدرة تهمة سارة خليفة جلب وتصنيع المواد المخدرة سارة خليفة محاكمة سارة خليفة محاكمة المذيعة سارة خليفة محكمة جنايات القاهرة

مواد متعلقة

"أنا بصلي وعندي كلبة عايزة أربيها بالحلال"، أقوال سارة خليفة من قفص الاتهام

طول عمري جدعة وبخاف من أهلي، أبرز أقوال سارة خليفة بالمحكمة

الاستعلام عن نشاطها بدبي، قائمة طلبات دفاع سارة خليفة لاتهامها بجلب وتصنيع المخدرات

بدء مرافعة الدفاع بمحاكمة سارة خليفة و27 آخرين في تهريب وتصنيع المخدرات

أبرز مشاهد أولى جلسات محاكمة عصابة سارة خليفة بتهمة جلب وتصنيع المخدرات

يعني إيه مخدرات وما أعرفش رقم تليفوني، اغرب اعترافات سارة خليفة قبل انطلاق ثاني جلسات محاكمتها

اليوم، ثاني جلسات محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في جلب وتصنيع المخدرات

استدعاء مجري التحريات لـ5 متهمات بإدارة نادٍ صحي لممارسة أعمال منافية للآداب

الأكثر قراءة

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

الزمالك ينقذ نفسه من خصم 3 نقاط قبل انطلاق مباراة غزل المحلة

في ظهوره الأول.. أحمد ربيع يسجل هدف الزمالك الأول في شباك غزل المحلة

بعد إعلان موعد تلقي الطلبات، هذه شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل المحافظة على أذكار الصباح والمساء والحث عليها

تفسير رؤية تركيب أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالهموم والمشاكل

ما الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم؟، عالم أزهري يوضح الطريق الأسهل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads