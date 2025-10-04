تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في جلب وتصنيع المخدرات لـ 15 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهما آخرين، وذلك لاتهامهم بجلب وتصنيع المواد المخدرة، إلى جلسة ١٥ نوفمبر المقبل.

محاكمة سارة خليفة بتهمة تصنيع وجلب المواد المخدرة

ووجهت النيابة العامة إلى سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل اتهامات بتكوين عصابة لتخليق المواد المخدرة، وجلب المواد التي تستخدم في ذلك وحيازة وإحراز أسلحة نارية وطلقات.

ونص أمر الإحالة على أن المتهمة سارة خليفةكونت بالاشتراك مع 27 آخرين، عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

المتهمون وزعوا الأدوار فيما بينهم

وبحسب أمر الإحالة فإن المتهمين أقدموا على تأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.

