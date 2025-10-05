الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس 5 متهمات بإدارة نادٍ صحي لممارسة أعمال مخلة بالتجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس 5 سيدات متهمات بإدارة نادٍ صحي واستخدامه في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وذلك ١٥ يوما علي ذمة استكمال التحقيقات.

اعتدن على مزاولة هذا النشاط منذ فترة، كما اعتدن على دخول السجن

قالت المتهمات في التحقيقات أمام النيابة: إنهن اعتدن على مزاولة هذا النشاط منذ فترة، كما اعتدن على دخول السجن بسببه.

وأضافت المتهمات، أن كل زبائنهن من الأجانب والعرب، ويقدمن خدماتهن غير المشروعة مقابل 500 دولار عن الساعة الواحدة، حيث يستقطبن الرجال راغبي المتعة الحرام من خلال الإعلان عن نشاطهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بإدارة نادٍ صحي غير مرخص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر النادي وضبط القائم على إدارته، وبصحبته شخصان – أحدهما يحمل جنسية أجنبية – إضافة إلى خمس سيدات، اثنتان منهن مسجل ضدهما معلومات جنائية.

بمواجهتهم اعترفوا جميعا بارتكابهم النشاط غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لحماية الآداب التواصل الاجتماعي القاهرة الجديدة النيابة العامة النيابة العامة ل شرطة التجمع الخامس قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة التجمع الخامس ممارسة أعمال منافية للآداب مواقع التواصل الاجتماعي ناد صحي غير مرخص

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في جلب وتصنيع المخدرات لـ 15 نوفمبر

"أنا بصلي وعندي كلبة عايزة أربيها بالحلال"، أقوال سارة خليفة من قفص الاتهام

طول عمري جدعة وبخاف من أهلي، أبرز أقوال سارة خليفة بالمحكمة

الاستعلام عن نشاطها بدبي، قائمة طلبات دفاع سارة خليفة لاتهامها بجلب وتصنيع المخدرات

بدء مرافعة الدفاع بمحاكمة سارة خليفة و27 آخرين في تهريب وتصنيع المخدرات

أبرز مشاهد أولى جلسات محاكمة عصابة سارة خليفة بتهمة جلب وتصنيع المخدرات

يعني إيه مخدرات وما أعرفش رقم تليفوني، اغرب اعترافات سارة خليفة قبل انطلاق ثاني جلسات محاكمتها

اليوم، ثاني جلسات محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في جلب وتصنيع المخدرات

الأكثر قراءة

الصحة تعلن قائمة المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

بعد ارتفاع منسوب النيل وغرق الأراضي، شراقي يكشف تأثير فيضان السودان على السد العالي

3 بنود اتفاق في أول اجتماع للقائمة الوطنية استعدادا لانتخابات النواب

تحرك برلماني لعدم امتداد المشروعات الصغيرة للشباب في القرى والريف

السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات

الإحصاء: معلم لكل 28 تلميذًا في مصر للعام الدراسي 2024 /2025

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تجيب

البحوث الإسلامية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة خالدة تجسد الوحدة والإيمان بعدالة القضية

أدعية جامعة من القرآن الكريم يمكن ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads