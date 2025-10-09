استدعاء مجري تحريات واقعة المتهمين بإحراق 4 سيارات في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة باستدعاء مجري التحريات لـ3 مراهقين، متهمين بإحراق 4 سيارات بالكامل بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع أي إصابات بشرية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق في عدد من السيارات بأحد الشوارع، وانتقلت على الفور قوات الأمن والحماية المدنية لمكان الواقعة، وتمكنت الأخيرة من السيطرة على النيران.

وكشفت التحريات أن المتهمين أضرموا النار تحت سطح إحدى السيارات على سبيل المزاح، إلا أن وجود بعض البنزين على الأرض أدى إلى اشتعال النيران بسرعة وامتدادها لتشمل 4 سيارات بالكامل.

وتم القبض على المراهقين المتسببين في الواقعة، وتحرر محضر بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل النيابة العامة التحقيق لمعرفة التفاصيل كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.