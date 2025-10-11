منتخب مصر المشارك في كأس العرب يستأنف تدريباته (صور)

خاض منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، تدريباته أمس الجمعة، في معسكره المقام بالمغرب، وذلك بعد المباراة الودية التي خاضها أمس الأول الخميس، أمام منتخب المغرب.

وركز الجهاز الفني خلال المران على النواحي التكتيكية، إلى جانب تجهيز جميع اللاعبين استعدادًا للمباراة المقبلة أمام منتخب البحرين والمقرر إقامتها وديًّا مساء الأحد.

ويأتي معسكر منتخب مصر في المغرب ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لخوض منافسات بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

