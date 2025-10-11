السبت 11 أكتوبر 2025
رياضة

جراديشار يشارك في تعادل سلوفينيا أمام كوسوفو بتصفيات كأس العالم 2026

جراديشار، فيتو
جراديشار، فيتو

تعادل منتخب سلوفينيا أمام  كوسوفو سلبيًّا بدون أهداف  في إطار تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أوروبا. 

وشهد المباراة  مشاركة نيتس جراديشار، مهاجم النادي الأهلي، أساسيًّا بجوار الحارس العملاق يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد. 

وخرج جراديشار في الدقيقة 63 بعد أن قدم مباراة جيدة أمام كوسوفو.

وتعتبر مشاركة جراديشار هي الأولى والرسمية مع منتخب بلاده.

تشكيل منتخب سلوفينيا

 

قائمة سلوفينيا 

كما يواجه منتخب سلوفينيا نظيره القوي منتخب سويسرا يوم الإثنين الموافق الثالث عشر من أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة التالية من التصفيات.

تصفيات كأس العالم 2026 سلوفينيا كاس العالم 2026 منتخب كوسوفو منتخب سلوفينيا نيتس جراديشار

الجريدة الرسمية