جراديشار يشارك في تعادل سلوفينيا أمام كوسوفو بتصفيات كأس العالم 2026

تعادل منتخب سلوفينيا أمام كوسوفو سلبيًّا بدون أهداف في إطار تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أوروبا.

وشهد المباراة مشاركة نيتس جراديشار، مهاجم النادي الأهلي، أساسيًّا بجوار الحارس العملاق يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.

وخرج جراديشار في الدقيقة 63 بعد أن قدم مباراة جيدة أمام كوسوفو.

وتعتبر مشاركة جراديشار هي الأولى والرسمية مع منتخب بلاده.

تشكيل منتخب سلوفينيا

قائمة سلوفينيا

كما يواجه منتخب سلوفينيا نظيره القوي منتخب سويسرا يوم الإثنين الموافق الثالث عشر من أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة التالية من التصفيات.

