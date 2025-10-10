الجمعة 10 أكتوبر 2025
في خطاب رسمي، إنفانتينو يهنئ أبو ريدة بتأهل مصر للمونديال

اتحاد الكرة، هنأ السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة وعضو المجلس الأعلى لكرة القدم "فيفا"، بتأهل المنتخب الوطني لمنافسات كأس العالم 2026.

وأرسل رئيس فيفا خطاب تهنئة لأبو ريدة، احتفالا بتأهل الفراعنة لمنافسات كأس العالم 2026، كما شارك في التهنئة، ماتياس جرافستروم، السكرتير العام لفيفا.

وقال رئيس فيفا في تهنئته لأبو ريدة: "نيابة عن مجتمع كرة القدم نود أن نهنئكم على هذا التأهل المستحق لرابع مرة لكأس العالم".

وأضاف: "نتوجه بخالص التهاني للاعبين والمدرب ولأفراد الجهاز الفني وللجماهير المتحمسة".

وأتم: "نتمنى لكم التوفيق في كأس العالم 2026، ونتطلع عزيزي الرئيس إلى رؤيتكم مرة أخرى قريبا".

وضمن المنتخب الوطني التأهل لمنافسات مونديال 2026، قبل جولة من ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة للحدث العالمي، بعدما جاء في الصدارة برصيد 23 نقطة، بواقع 7 انتصارات وتعادلان، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه.

ويختتم المنتخب مشاركاته في التصفيات بمواجهة نظيره غينيا بيساو، بعد غد الأحد، على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب بحضور جماهيري كبير للاحتفال بالتأهل للمونديال.

