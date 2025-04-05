فينسيوس يتغزل في كريستيانو رونالدو بعد ثنائية النصر السعودي

تفاعل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، مع تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، الذي قاد فريقه لحسم ديربي الرياض أمام الهلال.



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وسجل رونالدو "ثنائية" في فوز النصر (3-1) بالديربي الذي أقيم على ملعب المملكة آرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة 26 بدوري روشن السعودي.

وعلق فينيسيوس على الصور الذي نشرها نجم ريال مدريد السابق، قائلًا: "أنت قدوتنا".

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح رونالدو خامس لاعب من النصر يسجل ثنائية في شباك الهلال بدوري المحترفين السعودي.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو- النصر- 21 هدفًا.

2- عبدالرزاق حمدالله- الشباب- 17 هدفًا.

3- ماركوس ليوناردو- الهلال- 17 هدفًا.

4- كريم بنزيما- الاتحاد- 16 هدفًا.

5- إيفان توني- الأهلي- 16 هدفًا.

6- خوليان كينيونيس- القادسية- 15 هدفًا.

7- ميتروفيتش- الهلال- 12 هدفًا.

8- موسي بارو- التعاون- 12 هدفًا.

9- ميزياني ماوليدا- الخلود- 12 هدفًا.

10- جورج نكودو- ضمك- 11 هدفًا.

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