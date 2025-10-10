السبت 11 أكتوبر 2025
رياضة

منتخب فرنسا يسحق أذربيجان بثلاثية ويقترب من التأهل لكأس العالم (فيديو)

منتخب فرنسا،فيتو

فاز منتخب فرنسا على نظيره أذربيجان بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، الذي يقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسجل مبابي هدف التقدم لمنتخب فرنسا في الدقيقة 45+2. 

 

وأضاف الهدف الثاني أدريان رابيو في الدقيقة  69.

 

وعزز فوز فرنسا فلوريون توفان في الدقيقة 84.

 

تشكيلة فرنسا أمام أذربيجان

حارس المرمى: مايك ماينان

الدفاع: مالو جوستو - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

الوسط: أدريان رابيو - كيفران تورام - مايكل أوليس

الهجوم: كيليان مبابي - كينجسلي كومان - هوجو إيكيتيكي.

مباراة منتخب فرنسا وأذربيجان 

وبهذه النتيجة يتصدر  المنتخب الفرنسي  ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق 3 فوز متتالي على أوكرانيا وأيسلندا واذربيجان ليقترب من حسم بطاقة التأهل إلى المونديال.

وفي المقابل، يحتل منتخب أذربيجان المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، حصدها من تعادل أمام أوكرانيا وهزيمة أمام أيسلندا وأمام فرنسا.

نظام التأهل إلى مونديال 2026 عن قارة أوروبا

ينص نظام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 على تأهل متصدري المجموعات الـ12 مباشرة إلى النهائيات، بينما تُحدد أربعة مقاعد إضافية عبر الملحق الأوروبي الذي سيقام في مارس 2026 بمشاركة 16 منتخبًا.

منتخب فرنسا مباراة منتخب فرنسا مايك ماينان كينجسلي كينجسلي كومان كيليان مبابي

الجريدة الرسمية