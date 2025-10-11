إراحة محمد صلاح، منتخب مصر يواصل تدريباته في إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، تدريباته اليوم بإستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وكان منتخب الفراعنة قد ضمن تأهله رسميًّا للمونديال وتصدر مجموعته، ويسعى للحفاظ على الأداء القوي في ختام مشواره بالتصفيات.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية، تلاها تنفيذ جمل فنية متنوعة، واختتم بتقسيمة بين اللاعبين.

ومن جهة أخرى، خرج الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية من قائمة المباراة أمام غينيا بيساو بسبب الإيقاف، بعد حصول كل منهما على الإنذار الثاني في مباراة جيبوتي الأخيرة.

كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا بيساو وبالتالي تقرر إراحة الثلاثي من التدريبات.

وتقام مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بإستاد القاهرة الدولي.

