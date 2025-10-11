السبت 11 أكتوبر 2025
القبض على طبيب دهس طفل في البدرشين

ألقت أجهزة الأمن القبض على طبيب متهم بدهس طفل بأحد الطرق بدائرة مركز البدرشين، أثناء عبوره نهر الطريق.

وتم التحفظ على السيارة، وجار إحالته للنيابة العامة للتولي التحقيقات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم كان يسير بسرعة جنونية وفوجئ بوجود الطفل أمامه ولم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة مما أسفر عن الحادث.


 تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد خلاله بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع صغير دهسًا من سيارة مسرعة بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وعلى الفور انتقل مأمور مركز شرطة البدرشين، العميد محمد تناجر، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة مدعومين بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين مصرع صغير  8 سنوات، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبور الصغير نهر الطريق اصطدمت به سيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية، قيادة طبيب بشرى يبلغ من العمر 40 عامًا، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

