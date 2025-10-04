بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وكارو ببني سويف

أصيب 7 أشخاص مساء اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة نقل وعربة كارو أمام مجلس قرية طنسا على طريق بني أحمد بـ محافظة بني سويف، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف طبي متكامل.

بلاغ حادث تصادم سيارة نقل وعربة كارو ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى كارو أمام مجلس قرية طنسا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تنفيذًا لتوجيهات غرفة الطوارئ بضرورة سرعة التعامل مع البلاغات وإنقاذ المصابين، وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة للتأكد من حالتهم الصحية.

إصابة 7 أشخاص بحادث سير ببني سويف

وتبين من الفحص أن المصابين هم: يوسف محمد محمود، 14 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفوزية محمد تهامي مصابة بكدمات متفرقة، والطفل ياسين جمعة محمود، 8 سنوات، مصاب بكدمة بالصدر، ومحمود شريف محمود، 19 عامًا، مصاب بجرح قطعي في الظهر، إضافة إلى إصابة عمر محمد محمود، 12 عامًا، بكدمات متفرقة، ورضا محمد سامي، 32 عامًا، باشتباه كسر في الساعد الأيسر، بينما أصيب محمد محمود جمعة، 43 عامًا، بكدمات وسحجات متعددة.

وقد تم استقبال المصابين بقسم الطوارئ بـ مستشفى بني سويف التخصصي وسط رعاية طبية عاجلة، حيث جرى إجراء الإسعافات والفحوصات اللازمة، كما وضعت بعض الحالات تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم بشكل كامل، بينما تم تحويل حالة واحدة إلى قسم العظام للتعامل مع الاشتباه في الكسر.

ويتابع مسؤولو الصحة ببني سويف موقف المصابين أولًا بأول، بالتنسيق مع إدارة المستشفى، للتأكد من تلقي جميع الحالات العناية الكافية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بضرورة رفع درجة الاستعداد في المستشفيات للتعامل مع أي طوارئ، وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمصابين في الحوادث.

رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية

كما تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، مع رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق، وضمان عودة الانسياب المروري مرة أخرى.

